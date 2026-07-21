Transportistas convocan a ampliado nacional en Cochabamba por la escasez de diésel y exigen respuestas al Gobierno

La crisis por el abastecimiento de combustible vuelve a encender las alarmas en el sector del autotransporte. La dirigencia del Transporte Federado confirmó la convocatoria a un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba para evaluar la falta de diésel y definir medidas de presión ante lo que consideran una falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

La molestia del sector se intensificó tras una reciente reunión en La Paz cuyos resultados fueron catalogados como insatisfactorios. Según los dirigentes, el suministro de combustible ha entrado en un ciclo inestable donde las regularizaciones temporales son seguidas inmediatamente por nuevos recortes y largas filas en las estaciones de servicio.

"Hay una desesperación al interior del transporte público de pasajeros y carga. Se normaliza el abastecimiento, pero nuevamente se reduce y las filas continúan. Ya no sabemos dónde acudir ni qué decir ante esta situación", aseveró José Orellana, dirigente del Transporte Federado en Cochabamba.

Exigen reunión con autoridades de Hidrocarburos e YPFB

Ante este panorama, la dirigencia del transporte exige formalmente que el ministro de Hidrocarburos y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se trasladen a Cochabamba para sostener un encuentro conjunto con las bases del sector pesado, interprovincial e interurbano.

Orellana remarcó que el Gobierno nacional no puede trasladar el peso de la crisis económica y el impacto del mercado cambiario únicamente a los operadores del transporte público:

Sectores afectados: El desabastecimiento impacta de manera crítica al transporte pesado de carga, buses interdepartamentales y unidades del servicio urbano e interprovincial que aún dependen del diésel.

Costos operativos: Los dirigentes advierten que los costos de mantenimiento de los vehículos se han incrementado de forma insostenible en el contexto actual.

Garantía constitucional: Exigen que el Estado cumpla con su responsabilidad constitucional de garantizar el suministro continuo de carburantes en todo el país.

El próximo ampliado nacional en Cochabamba definirá las acciones a seguir si las autoridades del área hidrocarburífera no atienden el pedido de reunión para establecer un plan de abastecimiento garantizado.

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