Senado prevé tratar el PGE reformulado 2026 la próxima semana

El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026 ya fue recibido en la Cámara Alta, luego de haber sido aprobado en Diputados.

Ávila explicó que el documento será puesto en conocimiento del pleno en la sesión prevista para este jueves y posteriormente será derivado a la Comisión de Planificación, que tendrá un plazo corto para revisar el contenido antes de su tratamiento final.

Esperan aprobarlo el próximo miércoles

De acuerdo con el presidente del Senado, la intención es que el proyecto sea tratado en plenaria la próxima semana, luego del análisis técnico correspondiente.

“El día jueves tenemos sesión de la Cámara de Senadores. Vamos a derivar a la Comisión de Planificación, con solo un plazo de algunos días, para la siguiente semana tratarlo ya en plenaria”, señaló Ávila.

La autoridad legislativa indicó que se espera aprobar la normativa el próximo miércoles, tras un debate en el pleno.

Convocarán a expertos y al ministro del área

Ávila adelantó que durante el tratamiento del PGE reformulado se prevé contar con la presencia de expertos y del ministro del área, con el objetivo de explicar a detalle el contenido de la norma tanto en comisión como en el pleno camaral.

“Contaremos ahí con la presencia de los expertos y del ministro del área para que haga una información a detalle”, indicó.

Dólar flexible y presupuesto

Consultado sobre el impacto de la flexibilización del dólar en el presupuesto, Ávila sostuvo que el PGE es un instrumento de política fiscal, mientras que el tipo de cambio corresponde a la política monetaria.

Si bien reconoció que ambas áreas tienen relación, aclaró que no todos los componentes del presupuesto están directamente articulados al dólar.

“El presupuesto define la cantidad de ingresos y gastos que vamos a tener y cómo se financia en caso de existir déficit público”, explicó.

Prevé estabilización del tipo de cambio

El titular del Senado afirmó que el retorno a un sistema flexible del dólar generó una sobredemanda inicial, pero consideró que la cotización tenderá a estabilizarse.

Según Ávila, la medida permitirá normalizar relaciones comerciales y económicas con otros países, además de respaldar el valor real de la moneda boliviana.

Normas estructurales vendrán después

Ávila también indicó que la aprobación del presupuesto reformulado es considerada una prioridad antes del tratamiento de otras normas estructurales anunciadas por el Ejecutivo.

Entre ellas mencionó una nueva ley de inversiones, una norma de energía, una nueva ley de hidrocarburos y una ley del Banco Central.

“El primer paso y lo urgente era aprobar el presupuesto. Esperamos que en las próximas semanas tengamos ya las normas, sobre todo la de inversiones”, afirmó.

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