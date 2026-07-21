La Fiscalía pide 180 días de cárcel para los aprehendidos con 28 kilos de hachís en Montero y apunta a una red transnacional

El Ministerio Público formalizó la imputación penal contra las dos personas aprehendidas en el municipio de Montero en posesión de 28 kilogramos de hachís marroquí. La Fiscalía solicitará ante la autoridad jurisdiccional la detención preventiva por un lapso de 180 días en un centro penitenciario, mientras se profundizan las investigaciones sobre la estructura criminal detrás del cargamento.

El fiscal del caso, Julio César Porras, confirmó que la imputación se presentó por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, considerando que el nivel de logística empleado demuestra que no se trata de un hecho aislado de transporte individual.

"Hemos tipificado el delito de asociación porque sabemos que esto no es de una o dos personas; son muchos más. Esta sustancia en este momento está duplicando y triplicando el costo de la cocaína. Estas dos personas solamente estaban llegando a transportar, pero de manera consciente, porque la droga estaba oculta en 'macacos'", informó el fiscal Porras.

Silencio de los imputados y nexo con Brasil

Durante sus declaraciones informativas ante la Fiscalía, ambos sujetos hicieron uso de su derecho constitucional a guardar silencio. Pese a la falta de colaboración de los aprehendidos, el Ministerio Público indicó que las actuaciones no se detienen y que existen elementos suficientes para sostener que el cargamento tenía como destino final la frontera con la República de Brasil.

Los datos clave del proceso judicial que se avecina contemplan:

Estructura logística: La sustancia fue acondicionada en compartimientos secretos ( macacos ) de dos motocicletas, lo que evidencia una preparación técnica previa para sortear los controles.

Alto valor comercial: Al tratarse de hachís procesado —cuya elaboración requiere cerca de 30 kilos de marihuana por cada kilo de hachís—, su cotización en el mercado ilícito supera con frecuencia el precio de la cocaína, elevando el valor de lo incautado.

Medida cautelar solicitada: La Fiscalía fundamentó la probabilidad de autoría y los riesgos procesales para sostener la petición de seis meses de prisión preventiva.

Se aguarda que en las próximas horas el juez de la causa señale hora y fecha para la audiencia de medidas cautelares, donde se definirá la situación jurídica de ambos imputados mientras las autoridades avanzan para dar con los cabecillas de la red.

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