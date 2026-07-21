Cancillería confirma 26 casos de bolivianos en Rusia; este es el detalle de la investigación

El canciller Fernando Aramayo informó que Bolivia tiene registrados 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento, vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad detalló que 20 bolivianos mantienen contratos activos, mientras que 19 soldados reportados están pendientes de confirmación sobre su ubicación actual.

“Hemos nosotros registrado 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento vinculados a Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. 20 mantienen contratos activos, 19 soldados reportados están pendientes de confirmación sobre su ubicación actual. Tenemos cuatro heridos confirmados en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar. Hay un ciudadano con vida y estable, hay un fallecido y un ciudadano repatriado exitosamente a Bolivia”, informó el canciller Fernando Aramayo.

Cuatro heridos, un fallecido y un repatriado

Aramayo precisó que, dentro de los casos identificados, existen cuatro bolivianos heridos en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar.

Además, informó sobre un ciudadano con vida y estable, un fallecido y un connacional repatriado exitosamente a Bolivia.

Gestiones desde noviembre de 2025

El canciller sostuvo que la Cancillería inició actuaciones desde noviembre de 2025, cuando tomó conocimiento de estos hechos, a través de la vía consular y diplomática.

Según explicó, entre el 6 y 9 de junio de 2026 se envió una misión consular a Donetsk para verificar personalmente la situación de un boliviano, gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas y acompañar su proceso de atención médica.

Canal directo con Rusia

Aramayo también informó que el 17 de julio de 2026 se sostuvo una reunión extraordinaria de alto nivel con el embajador de Rusia en Bolivia, Dimitri Berchenko.

Como resultado de ese encuentro, se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento prioritario a los casos de ciudadanos bolivianos vinculados a esta situación.

Notas diplomáticas y asistencia consular

La Cancillería presentó notas verbales para solicitar información sobre la localización de los ciudadanos bolivianos, brindar asistencia y, en los casos que corresponda, gestionar la desvinculación de connacionales.

Aramayo señaló que algunos reportes iniciales fueron remitidos en abril de 2025, pero afirmó que la anterior gestión de Cancillería no habría asumido actuaciones en ese momento.

Investigación sobre posibles reclutadores

El canciller aclaró que los posibles hechos delictivos relacionados con reclutamiento o intermediación deben ser investigados por las instancias judiciales competentes.

En ese sentido, indicó que corresponde a las familias presentar las acciones necesarias ante la Fiscalía para que se investigue a posibles responsables.

Mira la programación en Red Uno Play