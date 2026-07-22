Ante el incremento del riesgo de incendios forestales en Santa Cruz, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, instó a la Cámara de Diputados a tratar de manera inmediata la abrogación de la Ley 741, normativa que autoriza desmontes para actividades agropecuarias.

La autoridad recordó que el departamento se encuentra en alerta amarilla y que ya fue activado el primer Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para coordinar acciones de prevención frente a una temporada que, según los pronósticos del Senamhi, estará marcada por la sequía, las altas temperaturas y un elevado riesgo de incendios.

"Necesitamos un trabajo unificado y coordinado entre los tres niveles del Estado para evitar que se repitan desastres como los ocurridos en la Chiquitanía. El año pasado se perdieron alrededor de 14 millones de hectáreas solamente en Santa Cruz", afirmó Álvarez.

La presidenta de la ALD aseguró que la Ley 741 favoreció el incremento de los avasallamientos y el tráfico ilegal de tierras, especialmente en áreas forestales, protegidas y fiscales. Explicó que la norma, aprobada en 2015, amplió de cinco a veinte hectáreas la superficie autorizada para desmontes.

"Esta norma incrementó los avasallamientos y el tráfico de tierras. Se convirtió en un mecanismo utilizado por grupos corporativos para realizar desmontes masivos y posteriormente comercializar ilegalmente esos predios", señaló.

Álvarez recordó que cuando era diputada nacional impulsó la abrogación de la Ley 741 en la Cámara de Senadores; sin embargo, afirmó que la iniciativa permanece paralizada desde hace dos años en la Cámara de Diputados, por lo que pidió voluntad política para reactivar su tratamiento.

"Necesitamos que esta normativa sea tratada de manera inmediata. Estamos viendo incendios no solo en Santa Cruz, sino también en Tarija y Cochabamba, y cuando no son atendidos oportunamente terminan agravándose", manifestó.

La legisladora sostuvo que la eliminación de la Ley 741 permitiría frenar el desmonte indiscriminado y abrir paso a una normativa moderna que garantice la producción sostenible sin comprometer los recursos naturales del departamento.

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