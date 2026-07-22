Los focos de calor disminuyen en Bolivia; Santa Cruz sigue concentrando la mayoría

Bolivia reportó una disminución considerable de focos de calor durante las últimas 24 horas, aunque la amenaza de nuevos incendios todavía mantiene en alerta a las autoridades y equipos de emergencia.

Hasta las 08:00 de este miércoles 22 de julio, se contabilizaron 1.169 focos de calor en todo el territorio nacional, además de dos incendios forestales o quemas activos.

La cifra representa 536 alertas menos que las 1.705 registradas a la misma hora del martes 21 de julio, equivalente a una reducción aproximada del 31,4%. El reporte anterior había confirmado un fuerte incremento frente a los 867 puntos detectados el lunes por la tarde.

Santa Cruz continúa bajo mayor presión

Pese al descenso nacional, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor del país y permanece como el departamento que requiere mayor vigilancia.

Tarija ocupa el segundo lugar, aunque las últimas cifras muestran una reducción importante de alertas en esa región, donde durante los últimos días se registraron emergencias y condiciones meteorológicas que favorecieron la propagación del fuego.

La Paz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Pando y Potosí presentan una incidencia menor, pero continúan bajo seguimiento debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

La reducción no significa que el peligro terminó

La caída de las alertas representa un alivio, pero las autoridades advierten que no se debe bajar la guardia.

Los vientos fuertes, la sequedad de la vegetación y las altas temperaturas pueden reactivar zonas aparentemente controladas o provocar que una quema se extienda hacia bosques, pastizales, comunidades y áreas protegidas.

Además, un foco de calor no equivale automáticamente a un incendio forestal. Se trata de una anomalía térmica detectada por sensores satelitales que debe ser analizada y verificada en tierra.

Estos puntos pueden corresponder a incendios, chaqueos, quemas controladas, actividad industrial o superficies con temperaturas elevadas.

Dos eventos permanecen activos

El reporte nacional mantiene el registro de dos incendios forestales o quemas activos.

Las instituciones responsables continúan realizando tareas de seguimiento para establecer su ubicación, evolución y nivel de amenaza.

La existencia de menos focos de calor tampoco garantiza que los incendios activos hayan sido extinguidos. Algunos eventos pueden continuar durante varias horas o días, especialmente en lugares de difícil acceso.

Mapa permite seguir las alertas en tiempo real

Las autoridades habilitaron el acceso al Sistema de Información y Monitoreo de Bosques, conocido como SIMB, para que la población consulte la ubicación de los focos de calor y los eventos activos.

La plataforma oficial permite revisar:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activos.

Departamentos y municipios afectados.

Áreas protegidas bajo amenaza.

Información geográfica y forestal.

El SIMB centraliza el monitoreo geográfico y estadístico de los bosques de Bolivia y permite seleccionar departamentos, municipios y áreas protegidas para observar la evolución de las alertas.

https://simb.planificacion.gob.bo/simb/

¿Cómo reportar una columna de humo o un incendio?

La población puede denunciar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076

Al realizar el reporte se recomienda proporcionar la ubicación exacta, referencias cercanas y, cuando sea posible, fotografías o videos tomados desde una distancia segura.

La ciudadanía no debe acercarse a las llamas ni intentar ingresar a zonas con humo denso sin contar con capacitación y equipos de protección.

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