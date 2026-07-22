Bomberos voluntarios GEOS de Cochabamba se despliegan a Tarija para combatir incendios

Ante la emergencia ambiental que azota al sur del país, el Grupo Especial de Operaciones de Salvamento (G.E.O.S.) de Cochabamba anunció el envío de un contingente de bomberos voluntarios hacia el departamento de Tarija, región que actualmente concentra los focos de incendio más críticos y de mayor magnitud en el territorio nacional.

El despliegue de los 24 efectivos combatientes se hará efectivo este miércoles por vía aérea, luego de concretarse el apoyo logístico del nivel central del Estado.

"Estamos al tanto de la situación que está pasando nuestro departamento hermano de Tarija. Como bomberos voluntarios GEOS hemos hecho las gestiones mediante el Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Zamora y el nivel central del Estado, los cuales nos están ayudando con el pasaje en avión hacia Tarija para nuestros bomberos voluntarios. Este es un apoyo muy importante y significativo para ir a combatir las llamas", informó Cristhian Saavedra, representante de la institución de salvamento.

Equipamiento al límite y llamado a la solidaridad

Pese al alto perfil de riesgo de la misión, el contingente cochabambino viajará operando al límite de sus capacidades técnicas. Saavedra explicó que el personal trasladará herramientas esenciales como batefuegos, mochilas de agua, machetes, cascos, linternas, guantes y equipos de protección respiratoria, los cuales arrastran el desgaste de las constantes emergencias atendidas en la Llajta.

"Nuestro equipo no es nuevo. Nosotros estamos constantemente combatiendo incendios aquí en Cochabamba; entonces, algún equipo está arreglado, algún equipo está viejo, pero va a cumplir su función allá en Tarija", admitió el voluntario de GEOS.

Ante esta realidad, el grupo Especial de Operaciones anunció la apertura inmediata de una campaña solidaria de recaudación de fondos y recolección de equipamiento en Cochabamba, con el fin de dar soporte logístico continuo y enviar insumos adicionales a las brigadas desplegadas.

Coordinación en el terreno

Los reportes iniciales dan cuenta de un siniestro forestal descontrolado que ya arrastra varios días causando severos daños ambientales y materiales en Tarija.

Una vez que el equipo de GEOS arribe a suelo tarijeño, se sumará de manera inmediata a las tareas de mitigación bajo la estructura operativa local. "En base a la coordinación que se tenga allá, seguramente han armado un Sistema de Comando de Incidentes, nosotros vamos a incorporarnos y formar parte también del equipo de trabajo que ya está realizándose" concluyó Saavedra.

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