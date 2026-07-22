El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este miércoles 22 de julio el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,00 por dólar, lo que representa un incremento de 10 centavos respecto a la jornada anterior, cuando la divisa se cotizó en Bs 10,90. Con esta actualización, el dólar oficial alcanza por primera vez los Bs 11 desde la implementación del régimen de tipo de cambio flexible.

La nueva cotización forma parte del sistema de actualización diaria que aplica el BCB desde la entrada en vigencia del denominado 'dólar flexible', medida implementada el 29 de junio de 2026, cuando el tipo de cambio oficial comenzó en Bs 9,73 por dólar.

Mientras el Banco Central publicó el nuevo tipo de cambio oficial, el mercado paralelo mostró valores diferentes. De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 11,45 para la compra y Bs 11,36 para la venta.

En comparación con la jornada anterior, la misma plataforma reportó un incremento en sus referencias. El martes, la divisa se ubicó en Bs 11,20 para la compra y Bs 11,11 para la venta.

La evolución del precio del dólar se mantiene como uno de los principales indicadores seguidos por la población, empresas y sectores productivos, debido a su impacto en las importaciones, el comercio y distintas actividades económicas.

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