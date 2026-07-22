¿Quiénes no trabajan hoy? Esto dispuso el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispuso la suspensión de labores para las trabajadoras y los trabajadores municipales de Bolivia este miércoles 22 de julio, en conmemoración del Día de la Fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores Municipales de Bolivia.

La decisión fue comunicada mediante el Comunicado DGTHSO-0034/2026, emitido por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.º 273/59, del 10 de julio de 1959.

¿Quiénes no trabajan este miércoles?

La suspensión de labores beneficia exclusivamente a las trabajadoras y los trabajadores municipales de todo el país.

Esto significa que el resto de los sectores públicos y privados debe desarrollar sus actividades con normalidad, salvo que exista alguna disposición específica emitida por sus respectivas instituciones.

¿Qué deben hacer las entidades municipales?

El Ministerio de Trabajo señaló que las entidades municipales deberán dar cumplimiento a la disposición, de acuerdo con la normativa vigente.

La medida reconoce la labor que desempeñan los trabajadores municipales y conmemora la fundación de la organización sindical que los representa a nivel nacional.

El comunicado fue emitido en la ciudad de La Paz el 20 de julio de 2026 y lleva la firma de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

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