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Pronóstico del clima en Bolivia: así estará el tiempo este miércoles 22 de julio

El frío continuará sintiéndose en gran parte del occidente boliviano, aunque el oriente mantendrá condiciones muy distintas con lluvias y temperaturas elevadas.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/07/2026 6:44

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Foto: Referencial. Pexels.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este miércoles 22 de julio predominarán los cielos despejados y las bajas temperaturas en gran parte del occidente y los valles del país, mientras que el oriente continuará con cielos nubosos y lluvias aisladas, acompañadas de un ambiente cálido.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones climáticas responden a la temporada invernal, con mínimas que volverán a descender por debajo de los 0°C en algunas regiones del altiplano.

Occidente con temperaturas bajas

En el occidente boliviano se prevé una jornada estable, con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

  • La Paz registrará temperaturas entre 6°C y 22°C.

  • El Alto tendrá una mínima de -1°C y una máxima de 17°C.

  • Oruro amanecerá con -7°C y alcanzará una máxima de 18°C.

  • Potosí presentará temperaturas entre -4°C y 19°C, también con cielos despejados durante toda la jornada.

Valles con ambiente templado

En la región de los valles, el Senamhi pronostica cielos poco nubosos, sin probabilidad de precipitaciones y con un ascenso gradual de las temperaturas durante el día.

  • Cochabamba tendrá temperaturas entre 7°C y 30°C.

  • Sucre registrará valores entre 8°C y 22°C.

  • Tarija presentará una mínima de 3°C y una máxima de 24°C.

Lluvias y calor en el oriente

A diferencia del occidente, el oriente del país mantendrá condiciones más cálidas y con presencia de nubosidad.

En Santa Cruz se esperan lluvias durante la jornada, con temperaturas entre 15°C y 23°C.

Por su parte, Trinidad registrará cielos nubosos, una mínima de 24°C y una máxima de 33°C, con baja probabilidad de precipitaciones.

En Cobija, el pronóstico anticipa cielos nubosos y temperaturas entre 21°C y 34°C, manteniéndose el ambiente cálido característico de la región.

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