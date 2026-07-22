Diprove logra recuperar cuatro vehículos tras operativos en Santa Cruz

La Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) ejecutó una serie de operativos que resultaron en la restitución de dos automóviles y dos motocicletas. Al respecto, Edson Rojas, director departamental de la institución, señaló que “desde hace varios días se han venido realizando controles dentro de la ciudad y también en algunas provincias. Como producto de este trabajo es que informamos sobre la recuperación de algunos motorizados”.

Caen implicados en municipios clave

Durante los despliegues coordinados en el municipio de Montero, los efectivos policiales lograron la neutralización y captura de un sujeto directamente implicado en el ilícito de una motocicleta robada.

Sobre este actuado, la autoridad confirmó que “se logra la aprehensión de uno de los conductores que estaba en posesión del vehículo motorizado. Se trata del señor Tito Ervin C. T., de 21 años de edad”.

Al momento de la requisa correspondiente, las fuerzas del orden descubrieron que el aprehendido transportaba peligrosos elementos presuntamente destinados a la comisión de hechos de violencia. Rojas detalló finalmente sobre el hallazgo que “se encontraba en posesión de una riñonera que en su interior tenía una picana eléctrica. Asimismo, tenía un pasamontaña y un arma blanca, un cuchillo”.

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