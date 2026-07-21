¡No guarde el paraguas! Conozca hasta cuándo lloverá en Santa Cruz

Antes de programar sus actividades para los próximos días, conozca si el clima dará tregua a las precipitaciones.
21/07/2026 18:28
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Las condiciones meteorológicas en la capital cruceña mantendrán la presencia de precipitaciones constantes a lo largo de las próximas horas. La jornada de mañana estará marcada por chubascos durante la mañana y la tarde, alcanzando temperaturas máximas de 23°C y mínimas de 15°C, antes de dar paso a un cielo completamente nublado durante la noche.
El panorama meteorológico registrará cambios significativos a partir del jueves, cuando las precipitaciones cesen, pero el frío se intensifique en la región. Para ese día se prevé un marcado descenso térmico con una mínima de 13°C y vientos provenientes del sureste que alcanzarán los 22 km/h bajo un cielo predominantemente cubierto.Mejoría gradual hacia el fin de semana
El fin de semana ofrecerá una paulatina recuperación en las temperaturas, comenzando el viernes con una máxima de 26°C y vientos del noroeste. Sin embargo, para el sábado los vientos retornarán al sector sureste a 17 km/h, manteniendo el ambiente nublado con termómetros que oscilarán entre los 17°C y 24°C.
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