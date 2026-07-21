¡No guarde el paraguas! Conozca hasta cuándo lloverá en Santa Cruz

Las condiciones meteorológicas en la capital cruceña mantendrán la presencia de precipitaciones constantes a lo largo de las próximas horas. La jornada de mañana estará marcada por chubascos durante la mañana y la tarde, alcanzando temperaturas máximas de 23°C y mínimas de 15°C, antes de dar paso a un cielo completamente nublado durante la noche.

El panorama meteorológico registrará cambios significativos a partir del jueves, cuando las precipitaciones cesen, pero el frío se intensifique en la región. Para ese día se prevé un marcado descenso térmico con una mínima de 13°C y vientos provenientes del sureste que alcanzarán los 22 km/h bajo un cielo predominantemente cubierto.

Mejoría gradual hacia el fin de semana

El fin de semana ofrecerá una paulatina recuperación en las temperaturas, comenzando el viernes con una máxima de 26°C y vientos del noroeste. Sin embargo, para el sábado los vientos retornarán al sector sureste a 17 km/h, manteniendo el ambiente nublado con termómetros que oscilarán entre los 17°C y 24°C.

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