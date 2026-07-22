Viaducto de la Doble Vía La Guardia alcanza 15% de avance

La construcción del viaducto ubicado en la avenida Doble Vía a La Guardia, en la capital cruceña, registra un progreso físico cercano al 15% desde su arranque en febrero de este año. En este período, de acuerdo a Carlos Limpias, secretario de Obras Públicas, el trabajo concentrado sus esfuerzos en tareas de drenaje pluvial subterráneo, la consolidación de fundaciones, el levantamiento de columnas y el vaciado de vigas.

Pese al avance operativo en los distintos frentes de la obra, el proyecto se encuentra salpicado por una investigación judicial debido a irregularidades en el manejo de sus fondos iniciales.

Al respecto, Limpias detalló la situación del financiamiento indicando que “la obra se está desarrollando con normalidad. Se ha admitido la denuncia por malversación de fondos, o sea, la obra esa fue fruto de un financiamiento, pero el dinero se gastó en otra cosa”.

Impacto vial y proyección de entrega

Las autoridades municipales prevén la conclusión de los trabajos para el próximo año, mientras monitorean las complicaciones propias de una edificación de esta magnitud. “Estamos conscientes, por supuesto, que es un problema el tráfico, pero la ciudadanía tiene que quedarse tranquila porque tiene que saber que el resultado de esa incomodidad temporal va a ser una obra que será beneficiosa para la ciudad”, concluyó Limpias.

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