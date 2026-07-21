Caso sparring: Padre pide cambiar tipificación del delito

La familia del adolescente de 15 años que perdió la vida tras una sesión de sparring en un gimnasio de Santa Cruz exige a las autoridades judiciales el cambio en la tipificación del delito. Yasmany Núñez, padre del menor fallecido, expresó su frustración ante el avance de las investigaciones señalando que "queremos que cambie la tipificación del delito, le pedimos a la autoridad porque esto fue un asesinato”.

En este contexto, también señaló que han aparecido más víctimas, “han aparecido más niños que me han hablado a mí cómo era la forma de este señor entrenar a los niños. Y dice que semanas antes el mismo entrenador lo había agredido a mi hijo. Lo veo un poco lento el proceso”.

Intimidaciones contra el entorno familiar

A la profunda consternación por la trágica pérdida se suma una grave denuncia sobre amedrentamientos directos dirigidos hacia el hermano menor de la víctima por parte del entorno del acusado.

Sobre este hecho, el progenitor detalló que “a mi hijo menor me lo han amenazado también los familiares de ellos, le dijeron que no estén haciendo nada porque lo mismo le va a pasar lo que le pasó a tu hermano mayor. Yo estaba adentro todavía, no escuché eso, pero eso fue lo que me dijo mi hijo, que esas personas lo habían amenazado a la salida".

Exigencia de un precedente legal

Ante esta situación, la familia pide una intervención de las instituciones de la ley para sentar un antecedente. "Pedimos a la autoridad que se haga justicia en este caso, que no quede impune para que ni un joven, niño o adolescente le pase, le vuelva a pasar esto en Santa Cruz", concluyó Núñez.

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