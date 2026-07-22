Trabajadores de salud acatan paro de 72 horas en Santa Cruz por pago de bono de vacunación

Los trabajadores del sector salud iniciaron este martes un paro departamental de 72 horas en Santa Cruz, medida que afecta la atención en los hospitales públicos del departamento. La protesta se mantendrá hasta el jueves 23 de julio y tiene como principal demanda el pago del bono viático de vacunación.

En el Hospital San Juan de Dios, se observó el comunicado oficial colocado por los trabajadores, donde se informa sobre el cumplimiento del paro durante tres jornadas consecutivas.

Según explicaron, inicialmente el conflicto también incluía el reclamo por salarios adeudados; sin embargo, ese aspecto ya habría sido regularizado. Ahora, la principal exigencia es la cancelación del bono correspondiente a las labores de vacunación.

La medida implica la suspensión de la atención regular en los hospitales de la red pública departamental, aunque los servicios de emergencia continúan operando.

Los trabajadores esperan que las autoridades competentes atiendan su demanda para levantar la medida antes de que concluya el paro programado.

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