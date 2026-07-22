Nuevos videos revelan que el atracador del banco llegó en trufi

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad revelan que el atracador del banco llegó en trufi hasta la zona de Equipetrol, en Santa Cruz, poco antes de cometer el delito. El delincuente descendió del vehículo de transporte público y se dirigió a pie hacia su objetivo sosteniendo un arma de fuego en la mano.

Una vez dentro de la entidad bancaria, el sujeto amedrentó al personal con disparos para exigir la entrega del dinero de las cajas. Las cajeras, atemorizadas por la violencia de la situación, le entregaron una suma que supera los 20 mil bolivianos en una bolsa.

Salida pacífica a plena luz del día

Tras apoderarse de la suma económica, el individuo concretó su escape caminando tranquilamente por la vía pública con el rostro cubierto. Las grabaciones muestran la frialdad del asaltante, quien transitó por la cuadra vigilando de reojo que no existieran persecuciones en su contra.

Los peritos investigadores analizan minuciosamente todo el trayecto registrado en las cámaras de los negocios y viviendas aledañas. Con este hallazgo sobre el uso del trufi, la Policía busca identificar la ruta previa del vehículo para dar con el paradero del sospechoso.

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