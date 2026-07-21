Rodrigo Paz advierte llegada del fenómeno del “Súper Niño”

El presidente Rodrigo Paz advirtió que Bolivia debe prepararse para enfrentar los efectos del fenómeno climático que denominó como “Súper Niño”, debido al incremento de riesgos asociados a incendios, sequías e inundaciones.

“Es indiscutible que ahora llega el Súper Niño. Ya no llega el Niño, llega el Súper Niño”, afirmó el mandatario.

Riesgo de incendios e inundaciones

Paz señaló que el cambio climático ya está provocando impactos severos en distintas regiones del mundo, con récords de calor en Europa y fuertes golpes de temperatura en el hemisferio norte.

En el caso del hemisferio sur, indicó que la época seca aumenta los riesgos de incendios, mientras que otras zonas pueden verse afectadas por inundaciones.

“Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tener los recursos para poder suplir de la mejor manera algo que tiene impacto y es incalculable”, sostuvo.

Pide investigar incendios provocados

El mandatario también se refirió a los incendios que se registran en diferentes regiones del país y pidió investigar a quienes estén iniciando fuego de manera intencional.

Paz cuestionó que, en medio de una situación climática compleja, existan personas que provoquen daños ambientales y pongan en riesgo a comunidades, áreas protegidas y fuentes de agua.

“Lo que no podemos comprender es que haya gente que esté haciendo estos daños”, expresó.

Llamado a sancionar responsables

La declaración presidencial se da en un contexto de emergencia por incendios forestales en varios departamentos, donde autoridades locales y nacionales movilizan recursos para combatir el avance del fuego.

El Gobierno busca identificar a los responsables de los incendios provocados y aplicar las sanciones correspondientes, mientras continúa el despliegue de equipos de emergencia en zonas afectadas.

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