TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Para quiénes? Ministerio de Trabajo dispone suspensión de labores para este miércoles 22 de julio

La medida se dictó en cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 273/59 y es de carácter nacional.

Milen Saavedra

21/07/2026 18:35

Agregar Reduno en
¿Para quiénes? Ministerio de Trabajo dispone suspensión de labores para este miércoles 22 de julio. Foto de SMKN 1 Gantar en Unsplash
Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional, emitió el comunicado DGTHSO-0034/2026 mediante el cual se dispone la suspensión de labores para este miércoles 22 de julio en todo el país.

La disposición beneficia de manera directa a todas y todos los trabajadores municipales de Bolivia, en conmemoración al Día de la Fundación de la Confederación Sindical de Trabajadores Municipales de Bolivia.

Disposición oficial

De acuerdo con el documento oficial, la medida se rige en estricto cumplimiento de la Resolución Ministerial N.° 273/59 del 10 de julio de 1959.

Ante esta instrucción, las entidades municipales a nivel nacional tienen la obligación de acatar y observar el cumplimiento de esta suspensión de actividades conforme a la normativa vigente establecida.

Comunicado del Ministerio de Trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD