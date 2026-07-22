Senamhi prevé ingreso de frente frío que podría ayudar a reducir focos de calor

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé el ingreso de un frente frío para este miércoles que podría modificar las condiciones climáticas en el oriente y parte de la Amazonía boliviana, en medio del reporte de puntos calientes e incendios que afectan principalmente a Santa Cruz, Beni y Tarija.

La pronosticadora Heydi Quisbert explicó que el sistema se encuentra entre Paraguay y Argentina y se aproxima al territorio nacional.

“Hay la presencia de un frente frío, el cual se está acercando bastante al país y mañana probablemente haga su ingreso”, informó.

Podría traer nubosidad y lluvias ligeras

Según Quisbert, el frente frío ya genera un flujo sur, que provocó nubosidad en el sector del Chaco y podría estar acompañado de precipitaciones ligeras, chubascos y lluvias dispersas.

Estas condiciones afectarían principalmente a una línea de inestabilidad ubicada en Santa Cruz, el Trópico de Cochabamba, el sector amazónico de Beni y zonas entre La Paz y Pando.

El ingreso de humedad y lluvias podría ayudar a reducir las condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Alerta naranja por fuertes vientos

La pronosticadora indicó que aún se mantiene vigente un aviso meteorológico de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes.

El aviso afecta principalmente al departamento de Santa Cruz, en la región del norte integrado, con velocidades de viento de entre 60 y 90 kilómetros por hora.

Sin embargo, adelantó que la intensidad de los vientos disminuirá a partir de este miércoles.

Condiciones favorecen incendios

Quisbert explicó que la temporada seca, el cielo despejado, la baja humedad y los vientos fuertes generan un escenario de alto riesgo para la propagación del fuego.

Advirtió que incluso una fogata puede convertirse en un incendio de gran magnitud, especialmente en zonas con vegetación o áreas boscosas.

“Cualquier fogata puede propagarse en mayor magnitud y convertirse en un incendio, más aún donde hay bastante vegetación o zona boscosa”, alertó.

Recomiendan evitar fogatas y quemas

El Senamhi pidió a la población evitar encender fogatas, realizar quemas o cualquier actividad que pueda generar fuego en áreas abiertas.

La recomendación busca prevenir nuevos incendios forestales mientras persisten puntos calientes y condiciones climáticas favorables para la propagación de las llamas.

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