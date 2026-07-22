Sedes prevé la llegada de hasta 800 ítems para Cochabamba tras mesa de trabajo con el Ministerio de Salud

Tras una extensa jornada de trabajo desarrollada en el Colegio Médico de Cochabamba con la presencia de la ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, parlamentarios, alcaldes, gerentes de red y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), se evaluaron las necesidades reales del sistema sanitario regional para definir la asignación de recursos humanos.

El director del Sedes, José Antonio Pardo, detalló que el trabajo técnico se realizó de manera descentralizada con las 13 redes de salud del departamento, culminando con la red Cercado —la más extensa—. Este análisis permitió catastrar la situación de cada municipio y hospital según su población y capacidad de resolución.

Proyección de nuevos ítems y refuerzo SAFCI

Pardo indicó que, si bien la demanda histórica y departamental en Cochabamba oscila entre los 3.600 y 4.000 ítems, las gestiones actuales apuntan a cubrir una parte importante de esta brecha:

Ítems SAFCI: El Ministerio de Salud facilitará el registro de aquellos puestos del programa SAFCI que antes no estaban catastrados en el Sedes, los cuales irán a reforzar principalmente los primeros y algunos segundos niveles.

Nuevos ítems nacionales: En el marco del reformulado económico previsto para agosto y el anuncio nacional de 2.300 nuevos ítems para todo el país, el director del Sedes calcula que a Cochabamba le corresponderían entre 250 puestos nuevos . Estos servirán para subsanar el funcionamiento de los segundos y terceros niveles y atender patologías complejas.

Proyección total: Entre la reestructuración de los ítems SAFCI y los nuevos cupos nacionales, se proyecta alcanzar una cobertura de entre 700 y 800 ítems para el departamento.

Transparencia y concurso de méritos

Por su parte, la ministra Marcela Flores ratificó que la asignación de los nuevos recursos humanos —supeditada a la aprobación del presupuesto reformulado en la Asamblea Legislativa— no se entregará "con nombre y apellido", sino que será sometida a un estricto proceso de concurso de méritos y examen de competencia a nivel nacional.

Desde el Sedes adelantaron que las mesas técnicas continuarán de forma individualizada por redes para afinar los datos definitivos, estimando que la entrega oficial de los ítems a Cochabamba se concrete entre la segunda y tercera semana de agosto.

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