Ante los recientes acontecimientos registrados en el municipio de Shinahota, la Fiscalía Departamental de Cochabamba anunció el inicio de una investigación penal para esclarecer el linchamiento de un hombre acusado de asesinar a un pastor.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, fue enfático al señalar que el Ministerio Público actuará con firmeza frente a estas prácticas. "Es importante que lo conozca la población de que el Ministerio Público frente a esta costumbre indiscriminada va a generar las acciones penales tendientes a establecer en todos los casos anteriores y en este la conducta delictiva de aquellas personas que generan hechos de linchamiento", afirmó la autoridad.

Acciones investigativas y conformación de comisión

Tejerina explicó que el linchamiento constituye un hecho ilícito y tipificado como delito de asesinato. En ese marco, detalló que personal de la institución fiscal y de la Policía Boliviana estuvieron presentes en el lugar cuando el sospechoso fue sacado, rociado con combustible y quemado.

Como resultado de esta intervención preliminar, las autoridades lograron colectar indicios clave para dar inicio formal a una nueva investigación penal sobre este caso en concreto. Para garantizar una indagación objetiva y profunda, se dispuso la conformación de una comisión de fiscales desde el municipio de Cercado, integrada por especialistas en delitos contra la vida, con el objetivo primordial de sentar un precedente de ley ante este tipo de hechos.

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