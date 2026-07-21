Presunta fuga de gas provoca un incendio en el Plan Tres Mil

Una presunta fuga en el sistema de gas domiciliario desencadenó un peligroso incendio que encendió las alarmas de los vecinos en la zona del Plan 3000, en la capital cruceña.

Ante la inminente amenaza de que las llamas alcanzaran las viviendas colindantes, los pobladores del barrio Urkupiña solicitaron auxilio inmediato a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes.

Efectivos de la Policía Boliviana y unidades de Bomberos se desplegaron al lugar del siniestro para iniciar las labores de mitigación del fuego.

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