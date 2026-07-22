Familiares de Jhomer Pachacopa, conocido como “Payasito 13” y principal acusado de asesinar a un pastor evangélico en Cochabamba, llegaron cerca de las 17:00 horas hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para recoger sus restos y trasladarlos al trópico para su velorio.

Pachacopa perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones tras ser linchado por una turba de aproximadamente 300 personas que lo sacó a la fuerza de las celdas policiales en Shinahota.

Crónica de los hechos y el ataque al pastor

El hecho criminal se originó la noche del pasado domingo, cuando Pachacopa —quien frecuentaba y era parte de la congregación— se acercó al pastor evangélico Edwin Mollo en pleno culto y le disparó en la cabeza con un arma artesanal. El examen médico forense del religioso estableció la extracción de seis perdigones metálicos en la región craneal, logrando individualizar al autor gracias a los testimonios de testigos y de la esposa de la víctima.

Tras una indagación inicial, la Policía Boliviana logró capturar al sospechoso y conducirlo a dependencias policiales. Sin embargo, la rabia de la comunidad desató un violento asalto a las celdas: una turba increpó, agredió a los efectivos y sacó al sindicado a empujones hasta la plaza principal.

Ahí, el sujeto fue rociado con combustible y prendido fuego, sufriendo quemaduras de segundo, tercer y cuarto grado en casi la totalidad de su cuerpo. La Policía intervino nuevamente para precautelar su vida una vez que las llamas disminuyeron, subiéndolo a un vehículo rumbo a Cochabamba. No obstante, a la altura de Colomi, cerca de las 03:00 de la madrugada, el cuerpo dejó de presentar signos vitales a causa de las graves heridas.

Ante este segundo suceso de violencia, el Ministerio Público activó una nueva línea de investigación penal. Las pesquisas se abren ahora por el delito de asesinato en contra de los autores materiales, intelectuales o encubridores del linchamiento, con el fin de sancionar a quienes tomaron la justicia por mano propia.

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