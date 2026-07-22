Roban vehículo en minutos, pero Diprove logra recuperarlo y devolverlo a su dueño

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó un motorizado que había sido robado el pasado domingo y procedió a entregarlo a su legítimo propietario, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.

"Hacemos la entrega de su vehículo que ha sido recuperado, en su momento fue sustraído. Nosotros todavía continuamos con las investigaciones para dar con los autores del robo de su motorizado", señaló la autoridad.

El propietario expresó su alivio y agradecimiento a la Policía por recuperar el vehículo, destacando que este representa su fuente de ingresos.

"Estoy sumamente alegre. El domingo fue un día terrible, de mucha pena, pero gracias a la Policía y a Diprove hoy lo tengo nuevamente conmigo", manifestó.

La víctima relató que el robo ocurrió en apenas tres minutos, cuando dejó estacionado el vehículo mientras ingresaba a recoger unos implementos.

"Guardé unos juegos de luces y entré a sacar otro más. En solo tres minutos ya no estaba el auto", contó el afectado, quien reiteró que el motorizado es indispensable para desempeñar su trabajo.

Diprove informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y aprehender a los autores del robo.

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