Diprove recupera dos motocicletas y un vehículo robado en Santa Cruz

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) presentó este viernes tres casos resueltos relacionados con el delito de robo de vehículos y motocicletas, logrando la recuperación de dos motorizados de dos ruedas y un auto, además de la aprehensión de dos personas implicadas.

El primer caso corresponde al robo de un vehículo registrado el 17 de enero de 2026 en la avenida Moscú, calle Rosario, en inmediaciones del salón de eventos Ciudad Jardín. Tras el trabajo investigativo, el motorizado fue recuperado el 26 de enero.

El segundo hecho se trata del robo de una motocicleta, ocurrido el 24 de enero de 2026, aproximadamente a las 22:00 horas. En el marco de la acción directa, personal de Radiopatrulla 110 condujo en calidad de aprehendido a Jeremy R. E., de 18 años, señalado como el presunto autor del delito.

El tercer caso también está vinculado al robo de motocicleta, registrado el 27 de enero de 2026, cerca de las 00:10, en el municipio de Montero. En este operativo se logró la aprehensión de Gabriel B. F., de 41 años, y la recuperación del motorizado sustraído. Tras la audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó 180 días de detención preventiva.

El director de DIPROVE, Vanderley Flores, destacó el trabajo operativo de la Policía y reafirmó el compromiso de la institución:

“Estos resultados son producto del trabajo coordinado y las acciones inmediatas que ejecuta nuestro personal para combatir el robo de vehículos y devolver los motorizados a sus propietarios”, señaló.

DIPROVE exhorta a la población a denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo para facilitar la acción policial y fortalecer la lucha contra este tipo de ilícitos.

