Fiscalía admite denuncia contra dirigentes que promovieron bloqueos

El Ministerio Público aceptó la denuncia por los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, en un proceso que incluye presuntos delitos como terrorismo y atentado contra la salud.

La Fiscalía admitió la denuncia presentada contra dirigentes señalados por su presunta participación en los bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días, principalmente al departamento de La Paz y la ciudad de El Alto.

El abogado William Sánchez informó que el diputado Édgar Zegarra, de la alianza Libre, habría iniciado la demanda que ya pasó por el proceso de evaluación y cumplió con las formalidades exigidas para iniciar la investigación.

“Ya ha sido admitida, ha pasado por el proceso de evaluación y obviamente se ha cumplido con todas las formalidades”, señaló.

Apuntan a dirigentes de la cúpula

Entre los denunciados figuran el dirigente de la COB, Mario Argollo, el senador Nilton Condori, además de David Mamani y Vicente Salazar, a quienes Zegarra identificó como parte de la dirigencia que habría impulsado las medidas de presión.

“Consideramos que esos son la cúpula de los dirigentes que han secuestrado a la ciudad de La Paz y a la ciudad de El Alto”, afirmó el jurista.

Más de cinco delitos en investigación

Sánchez indicó que la denuncia contempla más de cinco delitos. Entre ellos mencionó el presunto delito de terrorismo y atentado contra la salud, debido a los efectos que los bloqueos habrían generado en el abastecimiento de insumos médicos.

“Gracias a ese secuestro, los insumos médicos han subido de tal forma o no existían, y ha habido gente que ha fallecido”, sostuvo.

148 procesos abiertos en siete departamentos

De acuerdo con información de la fiscalía general del Estado, el Ministerio Público abrió 148 procesos de investigación penal en siete de los nueve departamentos del país por los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

Estas investigaciones buscan establecer responsabilidades por los daños económicos, sociales y de salud ocasionados durante las medidas de presión.

Algunos denunciados estarían en la clandestinidad

Sánchez señaló que varios de los denunciados se habrían declarado en la clandestinidad, por lo que corresponderá a la Policía realizar las acciones necesarias para ubicarlos.

“Será una labor de la Policía buscar a estos señores para detenerlos y que asuman su defensa en este proceso”, indicó.

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