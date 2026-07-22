"Sospechoso intentó agredir a policías": Fiscalía revela detalles del doble parricidio

La tragedia enlutó al municipio de Caraparí, en el departamento de Tarija, tras confirmarse la aprehensión de un hombre por doble parricidio. El violento hecho se registró en la comunidad rural de Loma Alta y mantiene en vilo a toda la región del Chaco.

Secuencia del crimen e intervención fiscal

Las autoridades detallaron la escalofriante cronología de los ataques perpetrados por el acusado en viviendas separadas.

Sobre el hecho, el fiscal José Ernesto Mogro detalló que “esta persona vivía con su madre, en la cocina procedió a quitarle. Posteriormente, cerró la cocina con llave, se fue a dormir. Su padre vivía a tres casas, estaba también en su domicilio, los padres eran separados, pero vivían cerca. Procede a ir a la casa del padre también, destrozándole parte del cráneo con un ‘pata de cabra’ (objeto metálico)”.

Ante el reporte del suceso, efectivos de la Felcc acudieron al lugar junto al Ministerio Público y peritos del IDIF para realizar el levantamiento de los cuerpos. En el lugar, el sospechoso intentó resistir su aprehensión arremetiendo contra los uniformados para evitar ser detenido.

El personal policial tuvo que actuar con celeridad al verse amenazado directamente por el agresor al momento de ingresar a la propiedad. Juan Antonio Franco, director de la Felcc de Caraparí, informó que “los policías entraron a buscarlo y se encontraron de frente con él, y él mismo estaba con un machete y un ‘pata de cabra’, con el que mató a sus padres”.

Uso de agentes químicos para reducir al agresor

El jefe policial Juan Antonio Franco concluyó que “él mismo quiso agredir a los policías y primero hicieron uso de agentes químicos, como el gas en spray, para poderlo reducir y que no cause lesiones”.

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