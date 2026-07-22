Roban rejillas de alcantarillas y ponen en riesgo a conductores y peatones en Santa Cruz

La inseguridad en Santa Cruz suma una nueva preocupación. Delincuentes están robando las rejillas y tapas de las alcantarillas, dejando huecos abiertos que representan un grave peligro para conductores, motociclistas y peatones.

Una de las denuncias llegó a través de la línea del Ojo Ciudadano y corresponde a una alcantarilla ubicada en el segundo anillo, frente a la plazuela Fátima, donde la ausencia de la rejilla ya provocó un accidente.

Según el reporte, un vehículo cayó en el hueco sin percatarse del riesgo, lo que ocasionó daños de consideración en el motorizado.

Los comerciantes y vecinos aseguran que no solo los conductores están expuestos, sino también las personas que transitan por la zona.

Los denunciantes afirmaron que ya realizaron llamados a las autoridades para solicitar la reposición de la rejilla, pero hasta el momento no recibieron una respuesta.

Asimismo, indicaron que en los comercios cercanos existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables del robo.

Los vecinos advirtieron que el problema se agrava durante las lluvias, ya que el agua cubre completamente el hueco, dificultando que conductores y peatones puedan advertir el peligro, especialmente durante la noche.

Además del riesgo de accidentes, la falta de las rejillas afecta el funcionamiento del sistema de drenaje, ya que permite el ingreso de basura y hojas, lo que podría ocasionar inundaciones en la zona.

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