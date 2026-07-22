Muere adulto mayor atropellado por un micro en Santa Cruz; la familia exige justicia

Un hombre de 63 años falleció luego de permanecer varios días internado en una clínica privada, tras haber sido atropellado por un micro en la avenida Brasil. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima no logró recuperarse.

René Suárez, hermano del fallecido, pidió que el conductor del vehículo de transporte público asuma su responsabilidad y que la justicia actúe conforme a la ley.

"Yo soy su único familiar. Yo exijo justicia nada más, que se encargue el que lo atropelló a mi hermano, que se encargue el chofer del micro. Yo quiero que me entreguen a mi hermano para llevarlo al velatorio. Yo quiero justicia, nada más", expresó Suárez.

Según relató, la víctima sufrió múltiples fracturas producto del impacto. "Tiene la pierna quebrada, la clavícula, dos costillas, la cadera quebrada. Lo atropelló por completo y no duró mucho; mi hermano murió acá en la clínica", lamentó.

La familia también denunció que los gastos de atención médica fueron elevados y aseguró que el conductor del micro no se hizo responsable. Además, indicó que el chofer continúa en libertad.

"Yo quiero que haga justicia nada más, porque él está libre, no se quiere hacer cargo, no quiere pagar lo que le corresponde. Él tiene que pagar lo que dice la ley", reclamó René Suárez.

Los familiares esperan que las autoridades continúen con las investigaciones y determinen las responsabilidades correspondientes por el hecho.

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