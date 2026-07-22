Realizan la reconstrucción del asesinato de Jairo Retamozo a un año del crimen que conmocionó a Cochabamba

A poco más de un año de la trágica muerte del joven bioquímico, modelo y artista musical Jairo Stalin Retamozo Céspedes —ocurrida la madrugada del 20 de junio de 2025 en un departamento céntrico de Cochabamba—, las autoridades judiciales llevaron a cabo la reconstrucción de los hechos, una diligencia clave dentro de la causa que actualmente se encuentra declarada en reserva.

Mientras se desarrollan las pruebas del juicio oral que comenzó formalmente a fines de junio de 2026 tras varias postergaciones, allegados a la víctima realizaron una vigilia para demandar justicia y denunciar una supuesta retardación en el proceso.

Reclamos por retrasos y comparaciones procesales

Erick Torrico, amigo de la víctima, expresó el descontento del entorno cercano ante la demora en obtener una sentencia ejemplar contra el responsable del crimen, señalando que han estado presentes en cada etapa de la investigación.

"Estamos aquí esperando ya un año que se haga justicia, pero confiamos en que se va a hacer justicia para nuestro amigo", manifestó Torrico, cuestionando además la velocidad de las pesquisas.

Antecedentes del caso

El crimen se registró en el inmueble donde Jairo Retamozo fue hallado sin vida en el pasillo con múltiples heridas de arma blanca y una lesión letal en el cuello. La principal acusada del asesinato es su expareja, la abogada Luz Coral T., con quien había terminado la relación recientemente y quien se encontraba retirando sus pertenencias del lugar el día del suceso.

En su momento, la sospechosa alegó "defensa propia" tras ser hallada herida en el inmueble; sin embargo, los peritajes forenses determinaron que sus lesiones fueron autoinfligidas, lo que motivó su imputación por el delito de asesinato y su posterior reclusión preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres tras salir de terapia intensiva.

Ahora, con la realización de la reconstrucción y el proceso en reserva, se espera que las investigaciones arrojen resultados definitivos en las próximas fases del juicio.

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