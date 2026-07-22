"Obras no se realizaron": Jhonny Fernández fue citado a declarar por presunta malversación de Bs 190 millones

El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, fue citado a declarar en el marco de la investigación por la presunta malversación de más de 190 millones de bolivianos provenientes de créditos que habrían sido destinados a obras específicas que no llegaron a ejecutarse.

El director municipal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Alberto Vaca, explicó que uno de los casos investigados corresponde a un crédito de 66 millones de bolivianos contratado durante la anterior gestión para la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia.

"En la gestión pasada se sacó un crédito de 66 millones para construir el viaducto del cuarto anillo doble vía La Guardia. Hoy no tenemos la obra, la plata no está, pero tenemos una deuda que todos los cruceños tienen que pagar", manifestó la autoridad.

El director municipal señaló que, por este hecho, la Alcaldía presentó una denuncia por el presunto delito de malversación de fondos y que las investigaciones alcanzan más de 190 millones de bolivianos obtenidos mediante créditos para proyectos específicos.

"Ahora corresponde que las personas vayan a rendir cuentas ante la justicia y le expliquen a los cruceños dónde quedó esa plata, porque esos millones de bolivianos que contrajeron de deuda ahora los cruceños los tenemos que pagar en los próximos años", afirmó.

Vaca sostuvo que el objetivo de la denuncia es establecer responsabilidades sobre el destino de los recursos y remarcó que la investigación busca proteger los recursos públicos.

"Que quede claro, no perseguimos personas, estamos defendiendo el patrimonio de Santa Cruz", concluyó.

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