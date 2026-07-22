"El trabajo es para ir al frente": Revelan audios de cómo reclutan a bolivianos para la guerra en Rusia

A pesar de los riesgos mortales y la controversia internacional, las redes de reclutamiento que buscan enviar a ciudadanos bolivianos a combatir en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania continúan activas en el departamento de Cochabamba. Una reciente llamada dejó al descubierto las tácticas y las millonarias sumas con las que estos intermediarios intentan seducir a jóvenes locales.

A diferencia de otras convocatorias que suelen disfrazar la oferta bajo el rótulo de "seguridad privada", "apoyo logístico" o "trabajos de construcción", los reclutadores en esta oportunidad actúan con absoluta franqueza sobre el destino real de los contratados.

"Mire, sinceramente el trabajo es para formar parte de los escuadrones que van al frente. Aquí no se le va a engañar, no se le va a decir mentiras de ningún tipo, de que no, que usted viene para trabajar como mecánico en cocina. Eso no es así", se escucha decir con total frialdad a uno de los intermediarios.

El "anzuelo" económico y las promesas de ciudadanía

El principal motor utilizado por estas redes para atraer a jóvenes y adultos en Cochabamba es el factor económico, en un contexto local donde la divisa extranjera y el empleo formal son altamente codiciados.

El reclutamiento opera principalmente a través de redes sociales y llamadas telefónicas directas. En la grabación de una llamada realizada a un interesado en Bolivia, el reclutador —quien posee un acento extranjero— detalla una atractiva e inmediata compensación económica:

Bono de bienvenida (Pago inicial): Oscila entre los 12.000 y 14.000 dólares en algunas regiones, pudiendo llegar hasta los 30.000 dólares dependiendo de la zona de Rusia a la que sea enviado el recluta.

Condición de pago: El dinero no se transfiere a Bolivia. "Ese no se deposita a usted acá. Cuando usted viene y firma el contrato, entonces se le deposita en una cuenta que le vamos a tramitar acá" , advierte el captador.

Sueldo mensual: Adicional al bono de inicio, se ofrecen pagos mensuales fijos durante el periodo del servicio.

Promesas de retorno y nacionalidad

La red intenta mitigar el temor a la muerte en la primera línea ofreciendo contratos supuestamente flexibles y beneficios migratorios definitivos para todo el núcleo familiar del combatiente.

"Le contratan por un año. Si usted quiere irse a su casa de vuelta, a su país de vuelta, claro que sí puede. O si usted quiere quedarse acá en Rusia viviendo, ya va a tener la ciudadanía usted y su familia en primer grado de consanguinidad", asegura el operador desde Rusia, intentando formalizar lo que a todas luces es el envío de civiles a un frente de combate de alta letalidad.

Las autoridades locales se mantienen en alerta ante la persistencia de estas operaciones digitales y telefónicas que buscan aprovecharse de las necesidades económicas de la juventud cochabambina para trasladarla directamente al frente de batalla en Europa del Este.

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