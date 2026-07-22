Manfred firma decreto que frena la impunidad vial: Bs 10.000 de multa por invadir ciclovías

En una respuesta drástica ante la irresponsabilidad vial, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció la noche de este martes la aprobación de un decreto municipal que impone una multa económica de 10.000 bolivianos a los conductores de vehículos motorizados que circulen o se estacionen en la ciclovía.

La determinación surge tras la indignación generalizada provocada por al menos tres casos recientes reportados en las últimas semanas. En dichos eventos, choferes —algunos de ellos en evidente estado de ebriedad— fueron captados por cámaras y ciudadanos invadiendo rutas ciclísticas exclusivas en sectores de alta afluencia como la Laguna Alalay y la zona norte, poniendo en riesgo inminente la vida de peatones y ciclistas.

A través de una transmisión y publicación en sus redes sociales oficiales, la máxima autoridad edil mostró el documento en el momento exacto de la firma y lanzó una dura advertencia contra los infractores.

"Aquí está, ya tenemos listo el decreto municipal que impone una sanción económica de 10.000 bolivianos a quienes circulen o estacionen vehículos motorizados en la ciclovía. No vamos a permitir que atenten contra la vida de quienes usan nuestra ciclovía. A partir de ahora, esto ya está normado en Cochabamba", afirmó de manera categórica Reyes Villa.

Un incremento drástico para frenar la impunidad

Hasta hace unas horas, la normativa local contemplaba una sanción casi simbólica de apenas 100 bolivianos para quienes cometían esta falta. Con el nuevo decreto municipal, el monto se multiplica exponencialmente con el objetivo de generar un efecto disuasivo inmediato y proteger a la comunidad.

La Alcaldía de Cochabamba adelantó que los controles se intensificarán en los distintos circuitos del municipio para garantizar el estricto cumplimiento de la norma y resguardar la seguridad de la ciudadanía que opta por el transporte alternativo.

Mira la programación en Red Uno Play