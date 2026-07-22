“Mayormente no están ahí”: Vecinos se quejan por comisarías policiales abandonadas

Vecinos de diferentes zonas denuncian 'Al Ojo Ciudadano' de Red Uno, que la delincuencia continúa ganando terreno en la ciudad de Santa Cruz debido al evidente abandono en el que se encuentran múltiples módulos policiales. Un recorrido periodístico constató que las instalaciones del barrio Virgen de Cotoca, ubicado entre cuarto y quinto anillo de la radial 27, sufren un severo deterioro estructural y carecen de personal continuo.

Ante este escenario de desprotección, los residentes de la zona han expresado su profunda molestia por la inacción de las autoridades.

Una de las vecinas relató que “pareciera que no hay nadie, está sucio y destruido, yo nunca he visto policía ahí”, mientras que otra habitante reforzó la denuncia señalando que “mayormente no están ahí; cualquier caso que sucede, nunca aparecen”.

El panorama no difiere en el barrio La Chacarilla, donde la comisaría local permanece completamente bajo candado y sin resguardo efectivo desde hace varios meses. La infraestructura luce inactiva la mayor parte del tiempo, limitándose a breves paradas de patrullas que se retiran del lugar a los pocos minutos sin prestar atención real a la comunidad, según lo que denuncian los vecinos.

Una presencia esporádica que no brinda tranquilidad

Los transeúntes afirman que la falta de un patrullaje permanente incrementa la vulnerabilidad de las familias al volver a sus hogares. Al respecto, una vecina de La Chacarilla confirmó que “yo a veces salgo de mi trabajo, paso por aquí, a veces está la luz encendida, afuera nomás, después está todo cerrado eso; yo creo que hará un mes o dos meses, creo”.

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