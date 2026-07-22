Hallan cuatro maletas con oro no declarado y arrestan a una persona en Viru Viru

El Ministerio Público abrió una investigación tras el hallazgo de cuatro maletas que contenían aproximadamente 100 kilogramos de oro en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

De acuerdo con la información preliminar, el cargamento tenía como destino la ciudad de Dubái, pero no había sido declarado ante las autoridades, lo que motivó la intervención de los organismos competentes y el inicio de las investigaciones.

Un arrestado por el caso

Como parte de las primeras actuaciones, una persona fue arrestada y presta su declaración informativa ante el Ministerio Público.

El investigado es procesado de manera preliminar por el presunto delito de tráfico ilegal de minerales, mientras las autoridades reúnen elementos para esclarecer las circunstancias del caso.

Continúan las investigaciones

La Fiscalía busca establecer cómo iba a ser trasladado el cargamento, cuál era su procedencia y si el envío cumplía con los requisitos legales para su exportación.

Asimismo, las investigaciones apuntan a determinar si otras personas participaron en el presunto intento de sacar el oro del país con destino al mercado internacional.

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