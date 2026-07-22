Cumbre Minera inicia hoy con reuniones por bloques para nueva ley del sector

La Cumbre Nacional de Minería arrancará hoy 22 de julio con una nueva metodología de trabajo basada en reuniones por bloques entre el Gobierno y los distintos actores del sector, con el propósito de construir una nueva ley minera que fortalezca la seguridad jurídica, atraiga inversiones y modernice la actividad extractiva del país.

Sectores sociales fueron convocados

El ministro de Minería, Marco Calderón, informó que el primer encuentro será con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y posteriormente se convocará por separado a los sectores estatal, privado y cooperativista, con el fin de evitar enfrentamientos y garantizar un diálogo en un ambiente de armonía.

"No se trata de sacar la ley minera en tres días. Lo que vamos a hacer es sistematizar esta información para construir la estructura de una nueva normativa minera", afirmó.

Durante las reuniones se abordarán ejes como seguridad jurídica, medio ambiente, inversiones, institucionalidad, comercialización, trazabilidad y minería ilegal, entre otros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) será el encargado de sistematizar las propuestas para asegurar un proceso técnico y transparente.

El ministro remarcó que el diálogo será permanente y que la construcción de la nueva ley no concluirá con la cumbre, sino que continuará hasta alcanzar consensos entre todos los sectores involucrados.

Fecmabol presente para el diálogo

Por su parte, la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) confirmó su participación en el encuentro con alrededor de 150 delegados de organizaciones auríferas de La Paz.

"Estamos listos, estamos preparados con nuestros mejores compañeros y compañeras que mañana van a participar de esta Cumbre Minera", señaló Norberto Sánchez, presidente de Fecmabol.

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