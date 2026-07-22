Detecan fallas logísticas en abastecimiento de diésel: ¿Habrá cambio estructural en YPFB y ANH?

El Gobierno reconoció que persisten problemas en el abastecimiento de diésel debido a fallas en la cadena logística de importación y anunció una reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras identificar deficiencias en su funcionamiento.

"Mal endémico" que azota YPFB y la ANH

El presidente Rodrigo Paz afirmó que ambas instituciones requieren cambios profundos para mejorar su desempeño y garantizar el suministro de combustibles.

"Yo sigo muy preocupado por cómo funciona YPFB. Hay que tomar otro tipo de decisiones porque ya es un mal endémico en la estructura", sostuvo Rodrigo Paz, al remarcar que el problema del diésel continúa pese a los avances en el abastecimiento de gasolina.

Falla logística impide normalización en abastecimiento

En la misma línea, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, explicó que la escasez responde a dificultades logísticas registradas en el puerto chileno de Arica, donde permanecen más de 40 millones de litros de diésel sin descargar debido a las condiciones marítimas.

Además, señaló que las inspecciones realizadas evidenciaron la necesidad de una transformación institucional. "YPFB y la ANH tienen que tener un cambio estructural", afirmó Blanco.

La autoridad agregó que no es posible fijar una fecha exacta para la normalización del abastecimiento mientras persistan las dificultades logísticas en el ingreso del combustible al país, aunque aseguró que continuarán los operativos de control y las acciones para restablecer el suministro.

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