El dólar paralelo sube al cierre de la jornada y rompe la barrera de los Bs 11 en Bolivia

El mercado cambiario informal en Bolivia registró este martes 21 de julio una jornada de constante volatilidad y movimiento en sus cotizaciones. Tras iniciar la mañana con fluctuaciones a la baja hacia el mediodía, la divisa estadounidense retomó su tendencia al alza al cierre de las operaciones.

De acuerdo con el reporte de cierre del portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar paralelo finalizó la jornada cotizándose en Bs 11.23 para la compra y Bs 11.20 para la venta.

Comportamiento del día

El trayecto de la divisa en el mercado informal mostró variaciones significativas a lo largo del día:

06:00 AM: Abrió la jornada con una cotización de Bs 11,20 para la compra y Bs 11,11 para la venta.

12:00 PM: Registró un leve descenso a mediodía, situándose en Bs 11,11 para la compra y Bs 11,10 para la venta.

Cierre: Volvió a repuntar para fijarse en Bs 11.23 (compra) y Bs 11.20 (venta).

Cotización oficial

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB), dentro del marco de la política de dólar flexible, fijó el tipo de cambio oficial para este martes 21 de julio en Bs 10,90, manteniéndose por debajo de los valores registrados en el circuito informal.

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