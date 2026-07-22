Ministro declara que marejada en Chile retrasa descarga de combustible

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco Quintanilla, informó que problemas logísticos en puertos de Chile, entre ellos una marejada que impide el ingreso y descarga de barcos, retrasan la normalización del abastecimiento de diésel en Bolivia.

La autoridad explicó que existen más de 40 millones de litros de combustible, aproximadamente 48 millones de litros, en el puerto de Arica, pero que la descarga depende de condiciones marítimas favorables.

“Se tienen que abrir ventanas para que entre el barco, si no, no entra el barco por la marea. Entonces había un problema logístico”, señaló Blanco.

No hay fecha exacta para normalizar el suministro

El ministro sostuvo que, debido a estas condiciones externas, no puede dar una fecha precisa para la regularización del abastecimiento de diésel.

Indicó que el barco debía empezar la descarga hace más de dos días, pero no pudo hacerlo porque la marea no lo permitía.

“No le puedo dar una fecha exacta. Si yo le digo mañana, pasado o de aquí a cinco días, por ahí cometo un acto de irresponsabilidad, porque yo no sé la fecha”, afirmó.

Según la autoridad, una vez que se habilite la descarga, se prevé el ingreso de aproximadamente 100 cisternas por día.

YPFB y ANH serán reestructuradas

Blanco también señaló que se detectaron fallas en la cadena logística de distribución de hidrocarburos y volvió a plantear la necesidad de una reestructuración de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“No podemos permitir que estas dos entidades no cumplan su labor. Se necesitan cambios estructurales importantes en ambas entidades”, manifestó.

El ministro recordó que hace dos meses se consiguió financiamiento del Banco Mundial para avanzar en la reestructuración de Yacimientos y de la ANH, aunque reconoció que el proceso no avanza con la velocidad esperada.

Exportadores reportan retrasos de hasta 40%

La falta de diésel también golpea al sector exportador e industrial. Desde la Cámara de Exportadores e industriales advirtieron que los pedidos y envíos al exterior registran retrasos de alrededor del 40%.

Según el sector, los camiones que ingresan al país desde los puertos deben esperar entre dos y tres días para cargar combustible antes de continuar con sus rutas.

“Lamentablemente es un perjuicio total todavía al gremio exportador”, señalaron.

Santa Cruz y La Paz con realidades distintas

El sector industrial indicó que en La Paz las filas disminuyeron esta semana y pasaron de esperas de varios días a filas de horas. Sin embargo, en Santa Cruz la situación continúa complicada, con largas filas para acceder al combustible.

Advirtieron que la falta de certeza dificulta la planificación del transporte de mercadería hacia otros departamentos y puertos.

Presidente habla de “mal endémico”

Consultado sobre la situación de YPFB y el abastecimiento de diésel, el presidente Rodrigo Paz admitió que persisten problemas y expresó preocupación por el funcionamiento de la estatal petrolera y la ANH.

“El tema gasolina está claro que ya no es un problema, pero el tema diésel sí es un problema”, señaló el mandatario.

Paz afirmó que se deben tomar nuevas decisiones en YPFB y calificó como un “mal endémico” los problemas dentro de la estructura estatal encargada del sector hidrocarburos.

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