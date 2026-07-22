Dólar oficial continuará en alza este miércoles 22 de julio, según la nueva cotización del BCB

La noche de este martes 21 de julio, el Banco Central de Bolivia (BCB) dio a conocer la nueva cotización oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el país a partir de las 00:00 horas de este miércoles 22 de julio.

Según el informe emitido por la entidad financiera matriz, la divisa norteamericana se fijó en Bs 11,00, lo que representa un nuevo ajuste dentro del régimen de tipo de cambio flexible implementado recientemente por la institución.

Esta actualización continúa la tendencia al alza registrada en los días previos, cuando la moneda cotizaba en Bs 10,85 el día lunes y subió a Bs 10,90 durante la jornada del martes.

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