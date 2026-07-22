Confirman que realización de Cumbre Minera será por bloques

El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón De La Barca, informó que la Cumbre Nacional Minera se llevará adelante del 22 al 24 de julio, pero bajo una nueva modalidad de trabajo por bloques, con el objetivo de evitar roces o enfrentamientos entre algunos sectores invitados.

La autoridad explicó que el encuentro es importante para avanzar en la construcción de una nueva normativa minera que atraiga inversiones y sea beneficiosa para el país.

“Este evento tan importante no podía ser postergado. Tenemos que ir llevando adelante”, afirmó el ministro.

Trabajo será por sectores

Calderón De La Barca señaló que la cumbre reunirá a los tres principales actores del sector minero: el sector estatal, los mineros privados y el sector cooperativo.

Sin embargo, indicó que no todos participarán juntos en una misma mesa, sino que se trabajará de forma separada con cada bloque para evitar fricciones.

“Vamos a invitar a cada uno de los sectores, posiblemente separando y no mezclando algunos actores con otros”, explicó.

Iniciarán con trabajadores mineros

El ministro confirmó que el trabajo comenzará con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con quienes se abordarán los seis ejes temáticos definidos para la cumbre.

Entre los temas mencionados están seguridad, medio ambiente e inversiones, además de otros ejes que formarán parte de la estructura de discusión.

“Vamos a trabajar con la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, acotando los seis ejes de trabajo, como estaba programado”, sostuvo.

Buscan evitar roces entre actores

La autoridad reconoció que existen algunos roces entre sectores, por lo que el Gobierno decidió ajustar la modalidad del encuentro para garantizar seguridad y un ambiente de diálogo.

“Tenemos que asegurar la seguridad de todos, tenemos que asegurar que todo se lleve en armonía, porque ese es el proceso de diálogo”, indicó.

PNUD sistematizará la información

Calderón De La Barca aclaró que la cumbre no busca aprobar una nueva ley minera en tres días, sino recoger propuestas, ordenar la información y construir una base para la futura normativa.

El ministro informó que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) participará en la sistematización de los aportes, con el objetivo de transparentar el proceso.

“No se trata de sacar la ley minera en tres días. Lo que vamos a hacer es sistematizar esta información”, afirmó.

Diálogo será permanente

La autoridad sostuvo que la construcción de la nueva ley minera no estará limitada a los días de la cumbre, sino que continuará con los sectores que quieran hacer aportes.

“El diálogo es permanente, no termina en un día. La construcción de la ley minera no está sujeta a una reunión de tres días”, remarcó.

Acuerdos previos con mineros

Consultado sobre el cumplimiento de acuerdos previos con sectores mineros, el ministro indicó que de los ocho puntos firmados anteriormente, la mayoría fue atendida y solo uno estaría pendiente.

También explicó que el tema del combustible no formaba parte del acta, aunque reconoció que es un asunto importante que continúa siendo trabajado.

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