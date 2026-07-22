Contingente de bomberos voluntarios de Cochabamba parte a Tarija para combatir los incendios

Un contingente de bomberos voluntarios de Cochabamba partió este miércoles rumbo al departamento de Tarija para apoyar en las tareas de sofocación de los incendios forestales que afectan a distintas zonas de esa región.

El grupo se concentró en la Base Aérea de Cochabamba, desde donde fue trasladado hacia Tarija. El contingente está integrado por personal del SAR Bolivia y del Grupo de Rescate Geos.

El jefe de Operaciones del SAR Bolivia, Sergio Meneses, informó que 43 bomberos especializados en incendios forestales se desplazan para reforzar las labores de emergencia.

“Entre el SAR Bolivia y el grupo Geos en Cochabamba nos vamos a unir para poder desplazarnos a Tarija y apoyar con labores de sofocación de incendios”, explicó.

Bomberos con experiencia y equipos propios

Meneses señaló que el personal cuenta con experiencia en la atención de incendios forestales y viajará con equipos y logística propia para trabajar de manera autónoma.

Cochabamba envía refuerzos a Tarija para combatir el fuego. Foto: Fernando Aguilar - Periodista-Red Uno

“Se está desplazando este contingente de bomberos voluntarios con autonomía completa, tanto en equipamiento, evaluación de riesgo de incendio y ataque directo al fuego”, indicó.

El personal también cuenta con experiencia en incendios registrados en Santa Cruz y la Chiquitanía, por lo que se trata de bomberos capacitados para enfrentar este tipo de emergencias.

Por su parte, voluntarios destacaron su disposición para apoyar a Tarija y señalaron que ya participaron en anteriores operativos contra incendios forestales en el país.

Grupo Geos también envía personal

El Grupo de Rescate Geos se sumó al operativo con alrededor de 14 bomberos especializados. En total, desde Cochabamba se desplaza un importante contingente de voluntarios para reforzar las tareas en Tarija.

Cochabamba envía refuerzos a Tarija para combatir el fuego. Foto: Fernando Aguilar - Periodista-Red Uno

Los bomberos señalaron que la decisión de movilizarse responde a la necesidad de renovar al personal que trabaja en la zona, debido al cansancio acumulado tras varios días de labores.

Tarija enfrenta emergencia por incendios

Tarija se declaró en emergencia departamental debido a los incendios forestales que, hasta el momento, han afectado unas 5.000 hectáreas en distintos sectores.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) calificó la situación como preocupante, debido al daño ocasionado al medio ambiente y a la afectación de la vegetación y la fauna.

Aunque el Gobierno informó que los incendios fueron parcialmente controlados, varios focos se reactivaron debido a los fuertes vientos, lo que mantiene la alerta y obliga a reforzar las tareas de combate al fuego.

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