Incendio en el Plan 3000 dejó daños en un negocio; investigan fuga de gas

Un incendio consumió parte de un negocio ubicado en el barrio Urkupiña, en la zona del Plan 3000, la jornada del martes. La emergencia movilizó a efectivos de Bomberos de la Policía y voluntarios, quienes lograron controlar las llamas.

Según el informe preliminar, el fuego se habría originado en la instalación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) del negocio. Las primeras hipótesis apuntan a una fuga ocasionada por una deficiente conexión o por la falta de mantenimiento del sistema, aunque las causas aún son investigadas.

Las llamas afectaron al menos dos ambientes del establecimiento y ocasionaron daños materiales de consideración en la infraestructura, principalmente en paredes, puertas y parte del área donde funcionaba la actividad comercial.

La rápida reacción de los vecinos fue determinante para evitar una tragedia mayor. Antes de la llegada de los equipos de emergencia, lograron cerrar el suministro de gas, impidiendo que el fuego alcanzara viviendas y comercios colindantes.

Bomberos trabajaron en las labores de extinción y enfriamiento de la estructura, utilizando aproximadamente 1.500 litros de agua para eliminar cualquier riesgo de reignición y garantizar la seguridad del sector.

Desde la Unidad de Bomberos reiteraron el llamado a la población para realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de gas y efectuar el mantenimiento correspondiente.

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