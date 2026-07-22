Intervienen nuevo bar clandestino en El Alto que operaba como "cementerio de elefantes"

La Policía Boliviana y la Intendencia Municipal de El Alto intervinieron un nuevo bar clandestino que funcionaba como un denominado "cementerio de elefantes" en la calle Franco Valle, donde encontraron a 21 personas consumiendo bebidas alcohólicas en condiciones precarias e insalubres.

Cementerio de elefantes

Durante el operativo fueron encontradas 12 personas de sexo masculino y nueve de sexo femenino. Además, se halló una gran cantidad de botellas PET destinadas al reciclaje con alcohol de dudosa procedencia, por lo que se procedió a la aprehensión de la administradora del local y al decomiso de los objetos utilizados para su funcionamiento.

"Hemos logrado detectar el funcionamiento de este lugar donde se consumían bebidas alcohólicas durante las 24 horas del día. Hay personas que se quedan a dormir acá y vuelven a consumir bebidas alcohólicas", informó el comandante regional de la Policía de El Alto, Fernando Rojas.

La autoridad indicó que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de higiene e inocuidad, por lo que, en coordinación con la Intendencia Municipal, se ejecutó su clausura definitiva.

Continúan buscando a Dani

Asimismo, Rojas explicó que estos operativos también forman parte de la búsqueda de Danny Colque Mamani, una persona reportada como desaparecida desde el 1 de abril, quien, según información de sus familiares, frecuentaba este tipo de locales. A Danny le ofrecieron un trabajo en una mina, a la cual se apersonó, pero no volvió a dar señales de comunicación con ninguno de sus allegados.

"Estos bares clandestinos van a ser cerrados. Ese es el compromiso que tenemos la Policía Boliviana y la Intendencia para generar mayor seguridad ciudadana", afirmó Rojas.

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