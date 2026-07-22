Paz llegará a Tarija para continuar apoyando lucha contra incendios forestales

El presidente Rodrigo Paz llegará este miércoles al departamento de Tarija para fortalecer las acciones de combate a los incendios forestales con el traslado de bomberos especializados, insumos médicos, herramientas robóticas y equipamiento, según informó el canal estatal.

Operativo de lucha contra incendios

La diputada del PDC por Tarija, Gabriela Pacello , informó que la visita presidencial forma parte del operativo desplegado por el Gobierno nacional desde el inicio de la emergencia y destacó que las tareas coordinadas permitieron reducir de 11 a dos los focos activos de incendio, ubicados en La Victoria y Rincón de La Victoria.

"El día de hoy (miércoles) estamos esperando la llegada del presidente Rodrigo Paz. Está llegando también con un contingente de bomberos con una especialidad bien específica, insumos médicos y herramientas robóticas que van a ayudar bastante en la lucha contra el fuego", informó.

La legisladora explicó que los helicópteros enviados por el Gobierno fueron fundamentales para combatir las llamas en zonas de difícil acceso, tanto para identificar los puntos críticos como para realizar descargas de agua sobre los incendios. Añadió que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (Coed) concentra ahora todos los esfuerzos en los dos focos que permanecen activos, mientras se mantiene el monitoreo del resto de las áreas afectadas para evitar reactivaciones.

Hallan a personas que inician incendios

Pacello también confirmó que una persona fue aprehendida en flagrancia por presuntamente iniciar una quema mediante un chaqueo y advirtió que existen sospechas de incendios provocados debido a la aparición simultánea de focos en distintos sectores del departamento. Además, anunció que impulsará la abrogación de las denominadas leyes incendiarias para endurecer las sanciones y prohibir las autorizaciones de quema.

"Mi posición es poder llegar a la abrogación de estas leyes incendiarias. No tenemos que permitir por ningún motivo la autorización de ninguna quema", sostuvo.

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