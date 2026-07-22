Felcc investiga presunta exportación irregular de 189 kilos de oro con destino a Dubái

Un cargamento de 189 kilos de oro fue retenido en el aeropuerto internacional Viru Viru luego de que la Policía detectara presuntas inconsistencias en la documentación presentada para su exportación hacia Dubái.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que la intervención se realizó durante el control previo al embarque de la mercancía, debido a que el certificado presentado contaba con el sello del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), pero no logró ser validado mediante el sistema digital.

“Se identificó una carga que tendría algunas contradicciones en su documentación. La persona que pretendía exportar una cantidad de 189 kilos de oro a la República de Dubái había presentado una documentación con el sello del Senarecom; sin embargo, esa documentación no habría sido validada por el sistema”, explicó la autoridad policial.

Según el informe, la mercancía contaba con documentación aduanera en la que se detallaba el contenido de la carga, el cumplimiento de procedimientos administrativos y el pago de los tributos correspondientes. No obstante, la falta de validación del código QR de Senarecom generó la activación de una investigación para establecer si existió alguna irregularidad.

El responsable del trámite administrativo fue identificado como Adrián L. R., quien fue trasladado a dependencias policiales para brindar su declaración.

De acuerdo con la Felcc, esta persona manifestó que el cargamento fue trasladado desde la ciudad de La Paz mediante una empresa de seguridad y que se habría cumplido con los procedimientos establecidos para la exportación.

“Él es el encargado de realizar este trámite administrativo. La mercadería corresponde a una empresa legalmente autorizada, que cuenta con un NIT, y se están realizando las consultas necesarias a las entidades correspondientes”, señaló el director de la Felcc.

La Policía aguarda un informe oficial del Senarecom para determinar si la documentación presentada fue emitida legalmente, si existió una falsificación o si se trató de una falla en el sistema de verificación.

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