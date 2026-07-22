Accidente en la Virgen de Luján: Vehículo cae a un canal de drenaje y el conductor huye del lugar

Un accidente de tránsito se registró en la zona de la Virgen de Luján, entre el octavo y noveno anillo, donde un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje.

De acuerdo con el relato de vecinos, el conductor del motorizado salió por sus propios medios tras el accidente y abandonó el lugar con rumbo desconocido. Testigos señalaron que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad, aunque esta versión deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

El vehículo quedó dentro del canal con visibles daños materiales, mientras los vecinos dieron aviso a la Unidad Operativa de Tránsito para que realice las investigaciones correspondientes y establezca las causas del hecho.

Efectivos policiales llegaron al lugar para realizar el registro del accidente e iniciar las indagaciones. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor y no se reportaron personas heridas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play