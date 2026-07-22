Piden abrogar 'leyes incendiarias' tras registrar 2.835 focos de calor en Bolivia

Ante el registro de 2.835 focos de calor en el territorio nacional, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en la abrogación o modificación de las denominadas 'leyes incendiarias', al considerar que estas normativas favorecieron prácticas de chaqueo y quemas que incrementan el riesgo de incendios forestales.

El viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, informó que, aunque los focos de calor detectados por satélite no representan necesariamente incendios, constituyen una alerta para activar los protocolos de prevención y respuesta.

“Los focos de calor no necesariamente son incendios forestales. Es una advertencia que el satélite nos da para que asumamos de manera inmediata todos los protocolos”, explicó.

Leyes incendiarias

Ávila señaló que actualmente existen dos incendios de magnitud en el país: uno en la Serranía de Sama, en Tarija, donde cerca de 800 hectáreas fueron afectadas por un incendio presuntamente provocado, y otro en la zona de Utuquis, en Santa Cruz, donde el fuego afectó entre 23.000 y 24.000 hectáreas.

Frente a esta situación, el viceministro cuestionó la vigencia de normas como la Ley 741 y la Ley 337, que fueron señaladas por distintos sectores como facilitadoras de quemas y chaqueos, y afirmó que el Ejecutivo solicitará nuevamente su revisión ante la Asamblea Legislativa.

“Estas son leyes y corresponde a la Asamblea Legislativa abordar su abrogación o derogación. Nosotros hemos hecho gestiones para que estas normas sean abrogadas o modificadas”, afirmó Ávila.

Asimismo, indicó que la problemática de los incendios está relacionada en gran parte con la intervención humana y pidió fortalecer las sanciones contra quienes provoquen quemas ilegales.

Proyecto de Ley contra normativa para quemas controladas

La demanda de eliminar estas normativas también fue respaldada por legisladores. La diputada Cecilia Requena anunció la presentación de un proyecto de Ley de Bosques, que busca establecer una respuesta integral frente a los chaqueos y la pérdida de cobertura forestal.

“Nosotros hemos planteado una nueva Ley de Bosques que impide que tengamos vacíos legales y avanza hacia una solución integral a este problema”, señaló.

Mientras continúan las labores de control de incendios, autoridades ambientales advierten que los meses de julio, agosto y septiembre serán críticos por las condiciones de sequía, por lo que insisten en la necesidad de fortalecer la prevención y modificar el marco legal vigente.

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