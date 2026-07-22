¿Necesita gasolina en bidón? Sin este registro no podrá comprarla

¿Necesita combustible para una maquinaria, una actividad productiva, un generador eléctrico o un equipo que no puede llegar hasta una estación de servicio? Desde ahora, presentarse únicamente con un bidón ya no será suficiente.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos estableció que las personas que necesiten comprar gasolina en bidones u otros recipientes aptos deberán registrarse previamente en SIScarguío, plataforma creada para controlar la comercialización de carburantes fuera del tanque de los vehículos.

La medida responde al incremento de la demanda y busca identificar quién compra el producto, cuántos litros solicita y para qué actividad será utilizado.

El registro debe hacerse antes de buscar combustible

El trámite no se completa directamente en la estación de servicio. El solicitante debe registrar sus datos en línea y esperar que la ANH revise y valide la información presentada.

Por ello, las autoridades recomiendan realizar el procedimiento con anticipación. Llegar a una gasolinera sin el registro aprobado podría impedir la venta del combustible en el recipiente.

Primer paso: crear una cuenta en Ciudadanía Digital

La persona interesada debe ingresar a la plataforma de Ciudadanía Digital, dependiente de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación.

El sistema permite identificarse mediante el número de documento y una contraseña para acceder de forma segura a diferentes servicios públicos.

El usuario deberá completar sus datos personales y habilitar su cuenta. Quienes ya estén registrados en Ciudadanía Digital pueden utilizar directamente sus credenciales.

Segundo paso: ingresar a SIScarguío

Una vez creada la cuenta, el solicitante debe ingresar a SIScarguío utilizando Ciudadanía Digital.

La plataforma permite gestionar nuevas solicitudes y consultar el historial de formularios registrados. También cuenta con una alternativa de inscripción y asistencia para quienes todavía no tengan una cuenta digital.

Dentro del formulario deberán registrarse datos como:

Número de documento y datos personales.

Departamento, provincia y municipio.

Dirección y actividad que desarrolla el solicitante.

Tipo de producto requerido.

Volumen solicitado en litros.

Uso o destino que tendrá el carburante.

Documentación, fotografías o respaldos requeridos por el sistema.

El formulario exige explicar para qué será utilizado el combustible, por lo que no bastará con indicar únicamente que es para “uso personal”.

Tercer paso: esperar la validación de la ANH

Una vez enviada la solicitud, personal de la ANH evaluará la información y los documentos presentados.

El registro no implica una aprobación automática. La entidad deberá verificar que el volumen solicitado guarde relación con la actividad declarada y que el destino del carburante esté debidamente justificado.

Para consultar si el trámite fue validado, el usuario puede comunicarse con la Dirección Distrital de la ANH, acudir a sus oficinas o utilizar los canales institucionales de atención.

La entidad tiene habilitada la línea gratuita 800-10-6006 y el número de WhatsApp 72040635 para consultas y denuncias relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.

El trámite es gratuito y se realiza una sola vez

La ANH recordó que el registro es gratuito. Ninguna persona debería cobrar por ingresar datos, agilizar la validación o conseguir una supuesta autorización.

Una vez habilitado, el usuario podrá gestionar sus formularios y revisar el historial de solicitudes desde la misma plataforma.

El solicitante deberá mantener actualizada su información y justificar cada requerimiento según el volumen, el producto y la actividad correspondiente.

¿Qué debe hacer al llegar a la estación de servicio?

Después de obtener la validación, el comprador deberá acudir con un recipiente adecuado para transportar combustible y cumplir las indicaciones de seguridad de la estación.

También deberá exigir la factura correspondiente y pagar únicamente el precio establecido por norma.

La autorización no permite revender, almacenar irregularmente o entregar el carburante a una actividad diferente de la declarada. Si las autoridades detectan inconsistencias, carguíos repetitivos o posibles desvíos, el usuario podría ser observado o restringido mientras se realizan las verificaciones.

La ANH utiliza herramientas como B-SISA para detectar operaciones irregulares y reforzar los controles en las estaciones de servicio. A finales de junio, la entidad informó sobre la suspensión temporal de placas vinculadas con carguíos repetitivos.

¿Por qué se creó este control?

SIScarguío forma parte de las medidas implementadas para mejorar la trazabilidad del combustible vendido fuera del tanque de los vehículos.

El sistema busca prevenir:

Acopio irregular.

Reventa a precios superiores.

Desvío hacia actividades no autorizadas.

Uso de identidades o vehículos para carguíos repetitivos.

Traslado de carburantes sin una justificación verificable.

La ANH aseguró que los controles buscan garantizar que el producto llegue a quienes realmente lo necesitan y evitar irregularidades durante periodos de alta demanda.

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