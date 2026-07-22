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¡Tome previsiones! El ingreso de un sur con lluvia hará descender las temperaturas hasta los 7°C en Santa Cruz

El clima cambiará en las próximas horas y podría afectar su jornada. Conozca qué se espera y cuáles serán las zonas más afectadas.

Charles Muñoz Flores

22/07/2026 10:25

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Ingreso de sur con lluvias hará descender temperatura en Santa Cruz. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El ingreso de un sur débil, acompañado de lluvias de variada intensidad, provocará un descenso de las temperaturas en Santa Cruz y otras provincias del departamento. Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones, ya que las precipitaciones también afectan la circulación del transporte público.

Según el pronóstico, durante la madrugada del jueves las temperaturas mínimas llegarán a 14°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 7°C en los Valles cruceños, 11°C en la provincia Cordillera y 15°C en la Chiquitania.

Un recorrido realizado en la avenida Grigotá, primer anillo de la capital cruceña, evidenció la dificultad que enfrentan los usuarios para abordar un micro debido a la combinación de las lluvias y la reducción en la frecuencia del servicio.

A esta situación se suma el desabastecimiento de diésel, que mantiene a numerosas unidades haciendo filas en los surtidores para abastecerse de combustible, lo que disminuye la cantidad de micros en circulación.

“Sí, cuesta conseguir micro a estas horas. A lo menos a las cinco o seis de la tarde ya no hay micro”, manifestó una ciudadana mientras esperaba las líneas 58 con destino al barrio Amboró. “Ya se siente el surcito”, agregó.

Otra usuaria indicó que espera más de diez minutos para conseguir transporte. “Sí, más de diez minutos”, respondió al ser consultada sobre el tiempo que permanece en la parada.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las lluvias persistirán entre el miércoles y el jueves con intensidad variable, mientras que los cielos permanecerán mayormente nublados. En la provincia Andrés Ibáñez también se registrarán vientos del sur con ráfagas superiores a los 50 kilómetros por hora.

Sin embargo, el pronóstico señala que las condiciones cambiarán hacia el fin de semana con el retorno de los vientos del norte, lo que favorecerá un rápido ascenso de las temperaturas máximas. Se prevé que el domingo estas alcancen 30°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, 28°C en los Valles cruceños, 33°C en Cordillera y hasta 35°C en la Chiquitania.

Las autoridades recomiendan a la población salir con anticipación, llevar paraguas o ropa impermeable y vestir prendas abrigadas, ya que existe una alta probabilidad de lluvias durante la jornada y el transporte público continúa operando con menor frecuencia debido a la escasez de combustible.

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